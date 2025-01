Gamberorosso.it - Ecco spiegato (bene) tutto quello che c'è da sapere sul vino vegano

L’adozione di stili di vita vegetariani e vegani, negli ultimi anni, è in costante crescita. Secondo il Rapporto Italia 2024 di Eurispes, il 9,5 per cento degli italiani evita carne o prodotti di origine animale, un incremento rispetto al 6,6 per cento del 2023. Fra questi, il 2,3 per cento segue una dieta vegana, una scelta che spesso si estende anche al settore delle bevande, incluso il. Non stupisce, quindi, che l’interesse verso ilstia diventando un fenomeno di massa, sopratin una nuova (e giovane) fascia di consumatori.Cosa rende un?Parlare disignifica riferirsi a un prodotto privo di ingredienti di origine animale in tutte le fasi della produzione. Anche se il, di per sé, è il risultato della fermentazione dell’uva, alcuni passaggi tecnici nella vinificazione tradizionale possono includere l’uso di sostanze animali, come la colla di pesce, le caseine (proteine del latte) o le albumine (proteine dell’uovo), impiegate per chiarificare e stabilizzare il prodotto.