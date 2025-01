Puntomagazine.it - “Dentro” il Calendario

Da strumento indispensabile a destinazione di viaggioIl lunghissimo periodo che copre il transito dal vecchio al nuovo anno, sommando festività natalizie ai weekend, è ormai terminato. Se, da un lato, ha permesso l’opportunità di concedersi qualche pausa in più dalla routine, dall’altra lascia quella spiacevole sensazione disorientante di aver perso la cognizione del tempo. Il rimedio è molto semplice. Con l’inizio del nuovo anno, “si volta pagina”, anche se in passato ciò avveniva più letteralmente rispetto ad ora. Una delle primissime azioni che si compivano a Capodanno era, infatti, posizionare in bella vista, in casa o al lavoro, il nuovo, sia come gesto scaramantico, sia per “tornare in riga”, rispetto a impegni e buoni propositi; un’azione ormai desueta, visto che negli smartphone è contenuta una versione digitale del, sempre aggiornato e a portata di mano.