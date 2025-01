Quotidiano.net - Cecilia Sala e il successo dei diplomatici italiani. “Il segreto? L’Iran si è fidato di noi”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 10 gennaio 2025 – Un lieto fine dovuto a un lavoro diplomatico di altissimo livello, un’accusa così generica da non essere stata nemmeno formalizzata e che sembra un pretesto per aver reso l’arresto possibile. L’ambasciatore Stefano Stefanini, diplomatico di lungo corso e consigliere dell’Ispi, spiega che a portare alla liberazione di, potrebbe esserci un ingrediente che sta alla base della diplomazia: la fiducia. Ambasciatore Stefanini,è stata liberata e restituita all’affetto della sua famiglia. Era stata arrestata per aver infranto le leggi della Repubblica Islamica d’Iran. Che però non ha detto perché l’ha rilasciata.as she returns to her home in Rome, Italy, 08 January 2025. Italian journalistarrived in Italy on 08 January after being released from an Iranian jail.