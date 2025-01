Ilfattoquotidiano.it - Caso Dani Olmo, la rivolta dei club spagnoli contro il Barcellona. L’Atletico Madrid attacca: “Ingerenza governativa”. Cosa sta succedendo

“La Legge sullo Sport include e protegge illlo economico della Liga e con questa risoluzione viene messa a rischio. Questacrea un precedente molto pericoloso“. È un attacco frontale quello dell‘Atleticonei confronti del, del Consiglio Superiore dello Sport e del governo guidato da Pedro Sanchez. La decisione di permettere ai blaugrana di registraretra i propri tesserati nonostante la violazione delle regole sul salary cap ha mandato su tutte le furie diversi, ma non solo.“Da tempo il Csd – e il suo presidente, dando le istruzioni del– sembra avere l’obiettivo di smantellare il sistema di cose che funzionano in Liga e che sono appoggiate dai”. Con un post su X, il presidente della Liga Javier Tebas si è espresso sulpiù chiacchierato di Spagna: la convocazione del giocatore del(che ha sconfitto per 2-0 l’Athleticper la Supercoppa spagnola nonostante sia formalmente svincolato.