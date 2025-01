Nerdpool.it - Captain America: Marvel ha tagliato le scene di Seth Rollins da Brave New World

Leggi su Nerdpool.it

avrà un posto a bordo ring perNew. L’ex campione della WWE ha confermato che il suo ruolo nel film deiStudios – che vede protagonisti Anthony Mackie nel ruolo di Sam Wilson/Capitane Harrison Ford nel ruolo del Presidente degli Stati Uniti Ross/Hulk rosso – è statodalla versione finale (in uscita il 12 febbraio). In una nuova intervista rilasciata dopo il suo incontro principale contro CM Punk nella prima streaming del 6 gennaio di WWE Monday Night Raw su Netflix, il wrestler ha rivelato che non c’è traccia di lui nel prossimo capitolo delCinematic Universe.Gli auguro il meglio, ma non faccio parte di quel film.Ha dettoquando gli è stato chiesto di parlare di4 nel podcast Insight with Chris Van Vliet.