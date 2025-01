Thesocialpost.it - Benevento, Angelica Izzo si scontra con il guardrail e viene sbalzata fuori: l’auto precipita in una scarpata

Una tragedia si è consumata questa notte a contrada San Silvestro, nel comune di Sant’Agata de’ Goti, dove una giovane di 20 anni,, residente a Dugenta, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. L’incidente è avvenuto intorno alle 2 del mattino di venerdì 10 gennaio.La ragazza era alla guida di una Fiat Panda quando, per cause ancora da accertare, il veicolo è finito contro une successivamente èto in una. La violenza dell’impatto ha causato l’espulsione della conducente dall’abitacolo.ha terminato la sua corsa su una stradina laterale della Provinciale 111.Nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118, dei vigili del fuoco e dei carabinieri, pernon c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno solo potuto constatare il decesso.