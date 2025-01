Australian Open Medvedev | Buona preparazione Sinner e Alcaraz favoriti

Leggi su Sportface.it

“Sono felice, molto felice. È nato il mio secondo figlio e il giorno dopo ero su un aereo diretto in Australia. Non ho problemi, ho sempre detto che amo il tennis e che mi piace viaggiare. Sono sincero, laè stata eccellente. Ho avuto molto tempo a disposizione, credo cinque settimane. L’anno scorso feci più o meno lo stesso. Non mi ci vedo davvero a giocare dei tornei prima degli. Ad oggi isono, è normale che sia così. Io ho provato a sviluppare qualcosa e ora vedremo se funzionerà o meno. L’anno scorso non è stato abbastanza. Dovrò quindi, per forza di cose, provare a far meglio”. Queste le parole di uno spensierato Danilnel corso del media day a due giorni dall’inizio degli2025, che non per caso è soprannominato l’Happy Slam.