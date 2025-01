Ilrestodelcarlino.it - Approvato il bilancio . Un taglio con il passato. Zinni: "Noi siamo diversi. E basta con le scemenze"

La giunta Silvetti presenta unsenza previsione. Un giro di parole per dire che la modalità messa in campo dalla prima giunta di centrodestra della storia di Ancona cambia rispetto al. Unaperto, svuotato di risorse inpunti strutturali importanti che la giunta punta a rinforzare attraverso le variazioni in corso d’opera: "Noi– ha confermato l’assessore al Bilanci Giovanni– e già sappiamo che durante il 2025 presenteremo almeno 3-4 assestamenti. La concertazione è aperta. Il primo, verodella giunta Silvetti è in equilibrio, con più spesa corrente e garantirà i servizi essenziali ai cittadini. Insomma, è un bel vestito della domenica, dasartoriale, ma è anche stretto perché le nostre ambizioni sono molto superiori. Purtroppoinchiodati da una serie di vincoli, a partire dal vecchio ’s’ delle giunte passate, il debito da oltre 40 milioni di euro che ogni anno ci trattiene 1,5 milioni di euro esolo a metà del cammino".