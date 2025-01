Unlimitednews.it - Accordo Unicredit-Consorzio Parmigiano Reggiano, sostegno a imprese Dop

MILANO (ITALPRESS) –delhanno siglato un nuovoper affiancare le aziende del territorio, supportandole nella realizzazione degli investimenti e nel loro percorso di crescita, con l’obiettivo di rafforzarne le potenzialità di sviluppo, sostenendone la liquidità e rispondendo alle necessità determinate dal contesto di mercato.Grazie a questa convenzione la Banca renderà tra l’altro disponibili per leafferenti alsoluzioni specifiche che coprono esigenze di credito su tutta la filiera, riservando priorità nella valutazione delle istanze e unmirato, in termini di credito e consulenza, attraverso il supporto di un team di specialisti e grazie alle sinergie di network del Gruppo.Il, inoltre, a richiesta degli associati consegnerà un’asseverazione che garantisca la presenza delle forme di formaggio, di proprietà e libere da vincoli, in stagionatura nei magazzini dei caseifici e/o di terzi.