Corrieretoscano.it - A pieno regime a Carrara i lavori con i fondi del bando periferie

Leggi su Corrieretoscano.it

– Stanno per partire, nelle prossime settimane, i cantieri per i progetti deldelleper oltre 12 milioni di euro che partiranno nei prossimi mesi con l’obiettivo di concludersi entro la fine del 2025. Tra le opere previste figurano il recupero di palazzo Rosso (circa 2 milioni di euro); il recupero di palazzo Pisani (circa 2,5 milioni di euro); il rifacimento dei marciapiedi diest (circa 2 milioni di euro); il rifacimento dei marciapiedi diovest (circa 3 milioni di euro); il rifacimento dei marciapiedi di via Verdi (circa 2 milioni di euro) e la conclusione del recupero degli ex depositi Cat di Avenza (circa 1,2 milioni di euro). Ad oggi sono già state aperte le gare per la realizzazione del primo lotto dei marciapiedi diest e di palazzo Rosso, mentre sono ripartiti i cantieri al palazzo ex Cat di via Giovan Pietro.