Sport.quotidiano.net - Vuelle Il nodo Petrovic cruciale per il futuro

Leggi su Sport.quotidiano.net

Domenica prossima il girone di ritorno parte mettendo di fronte le due nobili decadute dalla serie A, ognuna con i suoi problemi da gestire. Pesaro è da tre settimane senza Parrillo, non è riuscita a chiudere con Filoni (era lui il giocatore che piaceva, ma Piacenza non l’ha mollato) ed haancora lontano dalla forma brillante che aveva acquisito in pre-campionato, dove nei tornei amichevoli aveva colpito per la sua duttilità. Le triple coi piedi per terra gli entrano lo stesso anche se gli appoggi non sono ancora quelli che vorrebbe il giocatore, manca però il resto del repertorio su cui contava lo staff quando lo descriveva come l’unico dei 4 in dotazione nel roster capace di giocare anche in post basso e dare quindi una dimensione diversa a questa, purtroppo così dipendente dal tiro da fuori.