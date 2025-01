Iodonna.it - Una Birkin Bag da 78 dollari sta facendo impazzire il web

Leggi su Iodonna.it

La moda non è per tutti, ma i suoi dupe si. Da settimane su Tiktok non si parla altro della Wirkin, una borsa lanciata dalla catena di negozi al dettaglio Walmart che ricorda molto l’iconicaBag di Hermès. In vera pelle, disponibile in cinque differenti colorazioni e tre dimensioni, ma a un decimo del prezzo dell’originale. La ricetta per la viralità è fatta: tutti vogliono una Wirkin, anche se ora è già sold-out. Rabanne PE 2025: quando l’artigianato incontra il futuro (e la borsa più cara del momento) X Chi l’acquista la definisce come uno dei migliori dupe presenti in circolazione.