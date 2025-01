Trading, Revolut traccia l’identikit dell’investitore medio italiano

Leggi su Ildenaro.it

In Italia nel 2024 crescono i clienti didi, con la propensione per gli investimenti che è accelerata a un ritmo impressionante: il numero di clienti della banca che hanno aperto conti di investimento è aumentato del 470 per cento, il più alto nello spazio economico europeo. La dimensione media del conto di investimentoin Italia è stata, lo scorso anno, di 1.578 euro. Mentre gli investimenti in Italia rimangono prevalentemente maschili, con gli uomini che detengono quasi quattro volte più conti delle donne e portafogli medi di due volte più grandi (1.727 euro contro 765), le donne stanno rapidamente entrando nel settore degli investimenti retail.ha registrato un notevole, e ancora una volta, il più alto nello See, aumento del 619 per cento delle donne italiane che hanno aperto conti di investimento nel 2024, superando la crescita del 530 per cento tra gli uomini.