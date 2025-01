Teramotrovato corpo donna carbonizzata

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.45 Il cadavere carbonizzato di unaè stato travato nel pomeriggio in una strada di campagna nei pressi di Giulianova, in provincia di Teramo.primi accertamenti, a causa delle condizioni del cadavere non consentono di stabilir l'eà. Secondo quanto affermano i media locali a ritrovare casualmente il cadavere sono stati alcuni cacciatori. Sul posto presenti il 118e i carabinieri del comando provinciale di Teramo e quelli della compagnia locale che stanno operando i primi accertamenti.