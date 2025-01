Shameless la spiegazione del finale | la morte di Frank e ciò che accade agli altri Gallagher

Leggi su Cinefilos.it

, ladel: ladie ciò cheUndici stagioni di caos per la famigliasi concludono con ildi, in cui si assiste alladidopo il suo addio alla sua chiassosa progenie. Creata da John Wells,ha debuttato nel 2011, raccontando la storia del clan, che cresce (più o meno) fino a diventare adulti responsabili con un lavoro, una famiglia e una lunga serie di precedenti penali. Dopo 11 stagioni, la serie ha dovuto chiudere in modo soddisfacente le varie sottotrame dell’ampio cast. Sebbene il momento delladisi sia fatto attendere, il suo arco narrativo legato al COVID-19 non è l’unico elemento conclusivo dell’undicesima stagione di.L’episodiosi apre con la famiglia che trovaquasi morto sul divano, dopo un tentato suicidio per overdose di eroina.