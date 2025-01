Quotidiano.net - Rino era per tutti ‘il pugilato’

Roma, 8 gennaio 2025 – È una cosa che debbo confessare ai miei quattro lettori, in morte diTommasi, spentosi a 90 anni dopo una vita generosamente spesa a raccontare i grandi dello sport, su carta e in tv. Ebbene, non c’è scribacchino che non sogni di essere identificato con il Campione che descrive. E nessuno ci riesce: non fu Gianni Brera a inventare Rivera, non è stato Adriano De Zan a idealizzare Pantani e Pietro Mennea sarebbe stato Pietro Mennea anche senza le urla concitate del maestro Paolo Rosi. Per la semplice ragione che Ettore e Achille, alla fine, sono così nobili e grandi che quasi ti dimentichi di Omero. Eppure, questa malinconica legge ha avuto una eccezione:Tommasi! E non per il tennis, dove insieme a Gianni Clerici e a Ubaldo Scanagatta ha avuto il merito di tutelare la passione popolare quando l’assenza di italiani competitivi minacciava di ridurre la disciplina della racchetta ad una nicchia elitaria.