Ilveggente.it - Rayo Vallecano-Celta Vigo, Liga: streaming, formazioni, pronostico

è una partita della diciannovesima giornata dellae si gioca venerdì alle 21:00: probabili, diretta tv e.Operazione sorpasso per il. Tutt’altro che semplice, però, visto che di fronte c’è il, una delle squadre più in forma in questo momento in Spagna. L’anticipo della giornata numero 19 dellaspagnola, comunque, promette un bel po’ di spettacolo. Sì, perché anche i padroni di casa stanno vivendo un ottimo momento di forma.(AnsaFoto) – Ilveggente.itPer ilsei risultati utili consecutivi tra campionato e coppa ed una classifica sicuramente tranquilla, molto, per affrontare senza nessun affanno la seconda parte di stagione. Una classifica che permette di giocare con serenità, cercando di togliersi il maggior numero di soddisfazioni possibili.