Per i bar e le pizzerie il costo dell’elettricità è diventato insostenibile

Gli aumenti deldel servizio elettrico e del gas rischiano seriamente di mandare in tilt la gestione di tante attività del Piceno. La conferma arriva da Gianluca Oggiani titolare del ristorante ‘La Rosa Nera’ in via Calzecchi Onesti e della ‘Locanda del Medioevo’ dietro al Battistero. Gianluca, vi siete già accorti di questi aumenti? "Con grande puntualità, come al solito, con l’arrivo del nuovo anno sono arrivate le bollette delle utenze e gli aumenti sono sensibili. Non ce lo aspettavamo o almeno non ce li aspettavamo di questa portata. Ilsoprattutto dell’energia elettrica sta diventandoper una attività come la nostra di ristorazione e credo sia lo stesso problema che hanno anche i bar e le. Per noi la refrigerazione è fondamentale e i costi dei consumi della luce incidono davvero tanto".