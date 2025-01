Lanazione.it - Pamela Villoresi protagonista di “Guerra e Pace” con la regia di Luca De Fusco

Arezzo, 9 gennaio 2025 – Una nuova titanica produzione che porta sul palcoscenico il capolavoro di Lev Tolstoj, cone ladiDe. Per la prima volta dopo il debutto al Teatro Biondo di Palermo – che firma lo spettacolo insieme al Teatro Stabile di Catania e al Teatro di Roma – mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio al Teatro Petrarca di Arezzo (via Guido Monaco 12), andrà in scena “”, grandiosa epopea e toccante esplorazione dell’animo umano che, di generazione in generazione, si ripropone con immutata immediatezza e rara capacità di avvincere nel profondo. Tra realtà storica e invenzione romanzesca, Tolstoj dipinge un affresco della nobiltà russa sullo sfondo delle guerre napoleoniche. Denso di riferimenti filosofici, scientifici e storici, l’adattamento teatrale del romanzo coniuga la forza della storicità con la precisione drammaturgica.