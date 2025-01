Metropolitanmagazine.it - Nelly Furtado e il messaggio di body positivity: “Che sia un 2025 Body Neutral”. E mostra senza vergogna le sue vene varicose

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Non ha paura dire le suela pluripremiata cantautrice. Simbolo degli anni 2000, ha cominciato ilcon unforte e importante riguardante la, e di come quest’ultima l’abbia aiutata a modificare il rapporto con il suo corpo.e la: “Si, ho le: mi ricordano la mia famiglia”La cantante non ha avuto paura dirsi in bikini. Non avrebbe comunque dovuto avere nessuna, ma in un mondo, soprattutto quello social, che si fa forte di apparenze e di corpidifetti fatti passare come “normali”, anche postare la foto di un fisico normalissimo come il suo sembra essere un gesto straordinario. “Il mio augurio per ilè che tutti possiate essere liberi di esprimervi e di celebrare la vostra individualità.