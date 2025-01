Linkiesta.it - Nel 2025 il governo cercherà di ridurre le tasse al ceto medio, dice Meloni

La liberazione della giornalista Cecilia Sala, il rapporto con Donald Trump e Elon Musk, il sostegno all’Ucraina, ma anche gli attacchi a George Soros, la successione di Belloni al Dis, i centri per migranti in Albania, le riforme e gli eventuali (smentiti) rimpasti di. La presidente del Consiglio Giorgiaha tenuto la conferenza stampa di inizio anno dall’aula dei gruppi Parlamentari della Camera dei deputati. Con pochissime e vaghe incursioni sulla legge di bilancio e le questioni economiche che interessano l’Italia, a fronte di sole tre domande su questi temi da parte dei giornalisti presenti.La liberazione di Cecilia Sala«Ieri è stata una bella giornata per l’Italia intera, una bella giornata per me». Così la presidente del Consiglio Giorgiaha aperto la conferenza stampa, riferendosi alla liberazione della giornalista Cecilia Sala.