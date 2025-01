Anteprima24.it - Napoli, rischia la vita 70enne preso a sprangate al Rione Vasto: “Aggredito da clochard già segnalato”

Tempo di lettura: 2 minutiViolenta aggressione al: in pericolo diun, colpito in testa con una sbarra di ferro. Ed è di nuovo polemica sicurezza. “Da mesi abbiamola presenza dell’aggressore, un pazzo violento – accusa Adelaide Dario, presidente del comitato Quartiere– e non sono mai a venuti a prenderselo”. L’assalitore è un 31enne senza fissa dimora, immigrato del Camerun. Lo ha arrestato in flagranza di reato una pattuglia di poliziotti del commissariato. Adesso risponde di tentato omicidio.Intanto riesplodono le tensioni, nell’area della Stazione Centrale di. Una zona dove, da sempre, si intrecciano marginalità, abbandono e problemi di sicurezza. L’aggressione si è consumata in via Venezia, intorno alle 9 di stamane. “Mio zio era appena uscito dal palazzo per portare il cane a fare i sui bisogni” racconta un nipote del