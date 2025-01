Calciomercato.it - Napoli, Anguissa gratis all’Inter: ecco come stanno le cose | ESCLUSIVO

Il mercato di gennaio entra nel vivo, ma c’è chi guarda anche alla prossima estate. Marotta è il mago dei colpi a costo zeroLa sessione invernale di calciomercato è iniziata ufficialmente da una settimana. Dal Milan alla Juventus, tanti sono i top club di Serie A cheimbastendo operazioni per gennaio. Ma c’è anche chi,l’Inter, non farà grossi affari (a meno di cessioni importanti) e si concentra già sulla prossima estate.Marotta e Inzaghi (foto Ansa) – Calciomercato.itA partire da giugno, infatti, si prospetta una vera e propria rivoluzione in tutti i reparti della rosa di Simone Inzaghi. In difesa dovrà essere rimpiazzato almeno uno tra Acerbi e De Vrij, se non entrambi; in attacco non verranno rinnovati i contratti di Arnautovic e Correa che si libereranno a costo zero. Anche a centrocampo sono previste delle novità, sia perché potrebbe partire Frattesi che vuole avere più spazio, sia perché Asllani non ha convinto nel ruolo di vice Calhanoglu.