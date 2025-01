Mistermovie.it - Mister Movie | Harry Potter torna in tv nel 2025, ecco le Date della Maratona dell’intera saga

Leggi su Mistermovie.it

Italia 1 annuncia la nuovadedicata alladi, in onda a partire dal 16 gennaioogni giovedì in prima serata. Un’occasione per rivivere le avventure del maghetto più famoso del mondo.in tv nelsu Italia 1 con una NuovaConfermata la nuovatelevisiva dedicata allacinematografica disu Italia 1. L’emittente Mediaset ha ufficialmente annunciato la programmazione, che prenderà il via a gennaio. Questa iniziativa arriva in un periodo di grande fermento per il mondo di, con lo sviluppo di una serie TV reboot da parte di HBO e il recente ritorno dei film su Netflix.Un Appuntamento Settimanale con la Magia: la Programmazione di Italia 1class="wp-block-heading">A partire dal 16 gennaio, ogni giovedì alle 21:20, i fan dipotranno rivivere le avventure del maghetto e dei suoi amici.