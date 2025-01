Sport.quotidiano.net - Mister confermato. Pro Patria-Colombo avanti insieme. Fiducia del club all’allenatore

con Riccardo, alla Prosi confida nella conduzione tecnica delper risollevarsi in classifica. La sconfitta di domenica con la Giana allo Speroni non ha incrinato il rapportorio con società e direzione sportiva, dal momento che sia la presidente Patrizia Testa che il ds Sandro Turotti hanno optato per proseguire con il tecnico fagnanese nato e cresciuto con il colori biancoblù. Domenica per i tigrotti inizierà un ciclo di ferro con la trasferta al Turina per affrontare la Feralpisalò. Dal mercato potrebbe arrivare qualche rinforzo, dopo l’esterno Barlocco che ha esordito domenica. Di certo ilnon ci si discosterà dal 3-5-2. "Dobbiamo fare un cambio di mentalità: il responsabile sono io. Amo questa maglia, sono nato qui, sono dispiaciuto io per primo di questa situazione.