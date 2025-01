Lapresse.it - Meloni: “Scurati? Questo è un lavoro faticoso, non guardo serie tv da due anni”

“Nonunatv e purtroppo non riesco a leggere un libro che non sia il PNRR da circa due, volentieri un giorno me la guarderò”: lo ha detto Giorgiadurante la conferenza stampa di inizio anno alla Camera rispondendo alla domanda di Ciriaco. Il giornalista ha chiesto alla presidente del Consiglio se guarderà latelevisiva su Mussolini con Luca Marinelli, tratta dall’omonimo romanzo di AntonioM-Il figlio del secolo. “Un giorno tornerò a fare quelle cose che fanno gli umani, che attualmente a me non sono tragicamente consentite e che mi mancano”, ha concluso la premier.