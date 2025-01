Gamberorosso.it - “Mangiavo solo riso con lenticchie e carne”. Il racconto di Cecilia Sala del carcere di Evin

«Ciao, sono tornata» è la prima frase che ha pronunciato la giornalistaliberata daldi massima sicurezza di, a Teheran in Iran, lo scorso 8 gennaio dopo essere stata detenuta per tre settimane dal 19 dicembre. Nella nuova puntata del suo podcast Stories intervistata da Mario Calabresi, direttore di Chora Media, racconta di essere: «Confusa e felicissima, mi devo riabituare, devo riposare». Le sono stati sottratti gli occhiali, non aveva dei cuscini o delle coperte per coprirsi, veniva interrogata quasi tutti i giorni e il suo tempo in quella prigione è stato infinito.Il cibo nele il paneLa vita neldiè stata dura, quando Calabresi le chiede cosa mangiava,, molto commossa dichiara: «La mia fortuna è che considero la cucina persiana favolosa ovviamente innon è come fuori, matanto, nelc’erano delle, della, il problema non è stato mangiare, il problema è stato dormire».