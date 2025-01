Ilfattoquotidiano.it - L’ultima provocatoria campagna di Open Arms, da Trump a Meloni: i leader mondiali si trasformano in naufraghi – Video

ha lanciato una. Nel, realizzato con l’intelligenza artificiale, diversie politicinaufragano in mare: a rischiare di annegare tra le onde sono Donald, Ursula von der Leyen, Santiago Abascal, Giorgia, Marine Le Pen ed Elon Musk. Nonostanteabbia “promesso una deportazione massiva”, von der Leyen abbia “esternalizzato le frontiere” a dittature “che non rispettano i diritti umani”, Abascal “ci abbia denunciato come organizzazione criminale”,abbia “creato centri per migranti in Albania”, Le Pen voglia inserire il “reato di soggiorno irregolare” e Musk volesse “denunciare chi ci finanzia”, noi, “siamo soccorritori e se la tua vita fosse in pericolo noi la salveremmo”, dice la Ong nella.L'articolodi, da: isiinproviene da Il Fatto Quotidiano.