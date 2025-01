Ilrestodelcarlino.it - Lugo, incastrato dal video della figlia e arrestato per maltrattamenti in famiglia

(Ravenna), 9 gennaio 2025 – E’ stato grazie a ‘Youpol’ (app realizzata dalla Polizia di Stato, nata per segnalare, anche in modo anonimo e con il supporto di audio o, episodi di spaccio e bullismo, ed oggi estesa anche agli episodi di violenza domestica) che nella serata di ieri (mercoledì) il personale dell’Ufficio anticrimine del Commissariato diha proceduto all’arresto, in flagranza differita, di un 54enne italiano, ritenuto autore diinnei confronticompagna e delle due figlie minori conviventi. In particolare, la segnalazione, accompagnata da diversiche documentavano inequivocabili episodi di violenza fisica e verbale avvenuti la sera precedente all’interno delle mura domestiche, ha permesso alla Sala operativaQuestura di attivare con urgenza il personale dell’Ufficio anticrimine del Commissariato di, che si è recato immediatamente presso l’abitazione lughese ove risiede il nucleo familiare.