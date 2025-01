Ilfoglio.it - Los Angeles in pericolo per gli incendi: 5 morti e migliaia di edifici distrutti

Sono almeno cinque le vittime dei violentiche da ieri sta avvolgendo Lose che ora minacciano il quartiere di Hollywood, dove ai residenti è stato ordinato di evacuare. Fiamme diffuse sulle colline, a poche centinaia di metri da Hollywood Boulevard e dal famoso Chinese Theater. Poi un altroo è scoppiato in serata nel vicino al distretto di Studio City. Secondo le autorità, più di 1.900sono statie oltre 130 mila residenti nell'area metropolitana di Lossono stati costretti a fuggire dalle fiamme. Secondo il portale PowerOutage.us, nella città californiana si contano attualmente 194,608 utenze senza elettricità, con problemi che si riflettono anche nelle zone circostanti. Nella vicina contea di San Bernardino, colpita dalla tempesta di vento Santa Ana (che in alcuni punti ha raggiunto i 97 km/h), blackout in oltre 30mila utenze, e oltre 40 mila nella zona di Riverside.