Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Van Beveren si impone tra le moto, Ekstroem comanda nelle auto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:29 CAMION – Non cambia lo scenario al km 173 con Macik in testa con 22 secondi di vantaggio rispetto a Van de Brink, terzo a +5:55.11.28– Ai 260 km il qatariano Nasser Al-Attiyah (Dacia) si è imposto in 2:41:09 a precedere lo svedese Mattias(Ford) in 2:42:55 e il sudafricano Henk Lategan (Toyota) in 2:47:25.11.25– Vansinella quinta speciale con il crono di 4:51:47 a precedere l’argentino Luciano Benavides (4:53:00) su KTM. Terzo il cileno Cornejo Florimo (4:54:31). Daniel Sanders su KTM in 4:56:42 è quinto in una classifica in evoluzione.11.15– Al rilevamento dei km 260, lo svedese Mattiassulla Ford in 2:42:55 a precedere il sudafricano Henk Lategan (Toyota) in 2:47:25 e il saudita Al Rajhi (Toyota) in 2:50:08.