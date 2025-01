Ilfattoquotidiano.it - L’Inps ha alzato le età per accedere alla pensione “senza nessuna comunicazione ufficiale”. L’allarme della Cgil

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A partire dal 2027 serviranno 67 anni e tre mesi di età per ladi vecchiaia e 43 anni e un mese di contributi per laanticipata, indipendentemente dall’età. In una nota la, segnala cheha cambiato gli applicativi, inserendo i nuovi requisiti pensionistici “alcunada parte dei ministeri competenti e in totale asdi trasparenza istituzionale“. Dal 2029 il requisito contributivo aumenterà ulteriormente a 43 anni e 3 mesi. Nei mesi scorsi il presidente Istat aveva annunciato lo scatto nel 2027 di un aumento di tre mesi per l’accesso.“Laesprime profonda preoccupazione”, sottolinea la segretaria confederale Lara Ghiglione, “per la recente modifica unilaterale dei requisiti pensionistici operata dalsui propri applicativi,alcuna”.