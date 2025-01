Lanazione.it - Lavori: partiti gli interventi per migliorare l’illuminazione sulle strade di San Giuliano

SanTerme (PI), 9 gennaio 2025 – Partite le operazioni del Comune di SanTerme per l'implementazione delle linee di pubblica illuminazione e di ripristino dei punti luce incidentati o danneggiati. Glilanciati dall'amministrazione comunale vogliono perseguire il miglioramento delle condizioni di sicurezza e l’aumento del livello illuminotecnico delle viabilità coinvolte. "Isonoe stanno proseguendo meteo permettendo – spiega l'assessora aipubblici Fabiana Coli –. Intanto sono terminati glidi ripristino di punti luce sulla strada Vicarese, sulla via vecchia di Cisanello e in via Pidemonte in località le Maggiola, mentre sono in corso alle intersezioni tra le vie Puccini e Bellini e tra le vie San Jacopo e Martraverso, i cinque fotovoltaici in via Matteotti in località Canova e in via di ultimazione a Pappiana.