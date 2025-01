Ilgiorno.it - La rivelazione choc in tivù: "Lo aveva già accoltellato"

"Logiàil 27 dicembre. Lui si è fidato ancora di lei e alla fine ce l’ha fatta ad ucciderlo": è ladi un amico di Marco Magagna alle telecamere della trasmissione ”La Vita in Diretta“. Il 38enne ucciso dalla compagna Stella Boggio, 33 anni, con una coltellata nel petto viene descritto come vittima della gelosia ossessiva di lei. "Era gelosa a livelli assurdi, era ossessionata", prosegue l’amico. Una dichiarazione che ribalterebbe completamente la tesi della giovane donna, seconda la quale lei si sarebbe difesa durante una lite degenerata. "Ciao Zighy, chi ti ha fatto questo pagherà, ci puoi giurare", è invece un commento su Fb, dove il popolo social si divide. "Sei bellissima. Purtroppo hai amato gli uomini sbagliati". E anche: "Prego per lei e per il suo bambino che é rimasto senza la mamma".