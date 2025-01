La 20enne pontina Giulia Valleriani pronta all’esordio nella Coppa del Mondo di sci

Leggi su Dayitalianews.com

Una nuova stella dello sport pontino si prepara a brillare sul palcoscenico internazionale., 20 anni appena compiuti, farà il suo attesissimo esordio indelil prossimo 14 gennaio a Flachau, in Austria, dove gareggerà nello slalom speciale.Un sogno che diventa realtà, originaria della provincia di Latina, ha raggiunto un traguardo straordinario, conquistato con dedizione e passione per lo sci. La giovane atleta, nata il 21 ottobre 2003, è tesserata per il Gruppo Sportivo Carabinieri e rappresenta un autentico orgoglio per il territorio pontino.L’inizio di un lungo percorsoIl debutto diindelnon sarà un episodio isolato, ma il primo di una lunga serie di competizioni che la vedranno protagonista. La sua determinazione e il talento dimostrato fino a oggi lasciano ben sperare per il futuro.