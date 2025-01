Lanazione.it - In scena Il medico dei maiali al teatro Masaccio

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 9 gennaio 2025 – InIldeiPrende il via lunedì 13 gennaio la stagione 2024/25 deldi San Giovanni Valdarno con lo spettacolo di Luca Bizzarri e Francesco Montanari Al via lunedì 13 gennaio la stagione 2024/25 deldi San Giovanni Valdarno. Luca Bizzarri, Maria Amelia Monti, Rocco Papaleo, Alessandro Bergonzoni, Federico Buffa sono alcuni dei protagonisti del cartellone che nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Grandi narratori, ironia, imprese sportive, commedia per una stagione ricca di temi e suggestioni. La stagione delsi apre lunedì 13 gennaio (ore 21, come per tutti gli spettacoli), con Luca Bizzarri e Francesco Montanari, incon “Ildei”, per la regia di Davide Sacco.