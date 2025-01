Linkiesta.it - Il rapporto complicato di Jean-Marie Le Pen con la Nazionale di calcio francese

«È un po’ artificiale andare a prendere giocatori dall’estero e poi chiamarla squadra della Francia». Con queste parole, nel giugno del 1996,Le Pen incendiava la vigilia degli Europei in Inghilterra, scatenando una polemica che, da lì in avanti, sarebbe rimasta estremamente presente neltransalpino e anche inter. Le Pen aveva all’epoca sessantotto anni ed era il leader del Front National, un partito di estrema destra in forte ascesa. Anche se non lo avrebbe mai ammesso, alLe Pen doveva tantissimo, pur senza esserne mai stato granché appassionato.Fin dalle sue lontane origini, il football in Francia è stato un magnifico specchio della società e un terreno d’incontro tra popoli diversi. Laaveva raccolto al suo interno giocatori italiani, polacchi, iberici e magrebini già prima della Seconda Guerra Mondiale.