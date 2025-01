Lapresse.it - “Guarderà M Il Figlio del secolo?”, la risposta di Meloni in conferenza

Leggi su Lapresse.it

Giorgiavedrà la serie Sky ‘M Ildel’ su Benito Mussolini? La domanda è stata fatta alla presidente del Consiglio durante lastampa di inizio anno. Eha risposto: “Non vedo una serie televisiva e purtroppo non riesco a leggere un libro che non sia il Pnrr da più di due anni. Un giorno me le guarderò volentieri tutte queste serie tv, tornerò a fare cose che fanno gli umani che attualmente a me non sono tragicamente consentite. E mi mancano, devo dire”. La premier poi si è corretta: “Una serie televisiva in questi due anni l’ho vista, è ‘Per Elisa’ su Elisa Claps, tra l’altro l’ho trovata bellissima. E’ l’unica serie che sono riuscita a vedere”.