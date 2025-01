Iltempo.it - Giorgia inchioda la sinistra: la "lettera scarlatta" su Elon e la doppia morale sui tycoon

Il caso dei satelliti Starlink è tra le domande della conferenza stampa di inizio anno della premieri. "Nessuna" nei confronti diMusk, "è un tema di sicurezza nazionale e come tale va trattato", ha detto parlando del dossier Starlink, il progetto per le connessioni satellitari di Space X. "Non ho mai parlato personalmente conMusk di queste vicende, non sono abituata a usare il mio ruolo per fare favori agli amici, ma neanche accetto se il problema sono le idee di Musk", ha spiegato. "Si tratta di interlocuzioni che rientrano nella normalità per un governo, abbiamo decine di aziende che si propongono, dopodiché - osserva la premier - si fa una istruttoria e si decide". Insomma, un iter analogo a quello che i governi hanno sempre avuto con numerose aziende.