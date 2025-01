Inter-news.it - Frattesi, Inter inamovibile. La richiesta monstre per la cessione!

Leggi su Inter-news.it

L’non ha intenzione assolutamente di muoversi dalla valutazione fatta per Davide. Il centrocampista parte solo per un’offerta, lo conferma Fabrizio Biasin su X.SITUAZIONE – Davideè al centro delle voci di mercato dell’. Il giocatore ha intenzione di partire e lo ha ribadito a Simone Inzaghi con una chiara motivazione: il suo minutaggio. Il centrocampista non vuole più essere un rincalzo o tantomeno il sostituto di qualcuno e nell’ultimo mese nelle gerarchie è finito anche dietro a Piotr Zielinski.spinge per l’addio già a gennaio, ci sono Roma e Napoli per ora che hanno palesato un lieveesse., l’fa unaprecisaOFFERTE – Di proposte concrete ancora non ce ne sono ed è improbabile che arrivino nelle prossime ore. La Roma ha pensato alla contropartita Bryan Cristante da inserire nella trattativa, ma ha sbagliato.