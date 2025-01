Lortica.it - Foiano della Chiana: il carnevale più antico d’Italia torna dal 9 febbraio al 9 marzo

Ildi, il piùa colorare le strade del borgo medievale in provincia di Arezzo dal 9al 92025. Per cinque domeniche, il paese si trasformerà nella capitale dei coriandoli, ospitando la 486ª edizionemanifestazione storica.Un’esplosione di arte e spettacolo con i carri allegoriciIl cuore delè rappresentato dai quattro mastodontici carri allegorici in cartapesta, creati dai maestri artigiani dei “Cantieri” di: Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici. Le imponenti opere, mosse da complesse strutture meccaniche, sfileranno tra le vie del centro storico, trasformando il borgo in un teatro a cielo aperto. La sfida tra i Cantieri, che si rinnova ogni anno, è il fulcro di una tradizione artistica e competitiva che ha reso famoso ildiin tutto il mondo.