Era sottopeso disidratato e trascurato | cosa emerge dall’autopsia del neonato abbandonato e morto nella culla termica a Bari

Leggi su Open.online

, fortemente. Questi sono i dati che stannondodel piccolo, di circa 3-4 settimane, trovatoallestitaparrocchia di San Giovanni Battista diil 2 gennaio scorso. Il piccolo, un maschietto, pesava 2 chili e 800 grammi ed era stato partorito a termine, forse non in ospedale, anche se quest’ultima è solo un’ipotesi. Il bimbo sarebbeorientativamente per ipotermia, anche se per stabilirlo con certezza serviranno i risultati degli esami istologici. Probabilmente se il piccolo non fosse stato così, secondo quanto riporta Ansa citando fonti vicine alle indagini, si sarebbe potuto salvare, nonostante il mancato azionamento dell’allarme e del riscaldamento dellastessa. Ilpresentava delle piccole escoriazioni alle caviglie, molto superficiali, forse provocate da parassiti cutanei.