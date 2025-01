Quifinanza.it - Ecobonus casa 2025, novità e scadenze: detrazioni fiscali fino al 2027

La Manovraha introdotto o riconfermato una serie di bonus, anche relativi alla. L’viene rimodulato, venendo applicato anche agli immobili non residenziali ma nel complesso con aliquote riviste al ribasso.Nella sua versione precedente, l’prevedeva una detrazione decennale la cui entità dipendeva dal tipo di lavori effettuati e dalla tipologia dell’immobile interessato. Nella vecchia formulazione, anche il tetto di spesa dipendeva dalla tipologia delle opere.Come cambia il bonusL’, finalizzato a migliorare l’efficienza energetica degli immobili, si applicavaal 75% per le riqualificazioni condominiali. Le regole per il trienniocambiano: dall’1 gennaio di quest’anno, il vantaggio che si concretizza sotto forma di detrazione dall’Irpef e dall’Ires si applica al 50% sulla primae al 36% su seconde case e immobili non residenziali; nel 2026 esi scende al 36% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e al 30% in tutti gli altri casi.