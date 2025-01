Drammatico incidente sulla superstrada | medico di 38 anni muore dopo essere stato colpito da una lastra caduta da un camion

Leggi su Dayitalianews.com

Une sconvolgente quello che si è verificato verso le 7:00 di oggi, 9 gennaio,rampa d’uscita per Stagno dellaFirenze-Pisa-Livorno, che ha causato la morte di Marco Gini,38enne di Forcoli. L’uomo stava guidando la sua auto, che è stata improvvisamente colpita da un lastrone di metallo che lo ha fatto precipitare in un canale scolmatore senza dargli purtroppo scampo.La ricostruzione dell’Sull’agghiacciantesta indagando la Polizia Stradale che sta provando a ricostruire le dinamiche della tragedia. A quanto pare il lastrone di metallo, pesante diverse tonnellate, si sarebbe staccato da un tir che proveniva in direzione opposta rispetto al senso di marcia di Gini, superando la barriera di cemento e finendocarreggiata.