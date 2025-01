Ilgiorno.it - Dalle maglie degli Azzurri al degrado. Ex Itam all’asta a prezzo di saldo

Leggi su Ilgiorno.it

Exin, nuova asta per piazzare la vecchia fabbrica di Pioltello, poi Tailor Industry, che producevatte per i calciatori della Nazionale, chiusa nel 2013 e ora cuore degradato della città. Dopo quattro tentativi andati a vuoto, ilscende a 1,37 milioni. Si era partiti da 2,15. L’operazione è in mano alla curatela fallimentare, il crac risale al 2014, il Comune stavolta ci conta: "Il fatto che non ci sia un ribasso, ci fa ben sperare", dice il vicesindaco Saimon Gaiotto alla vigilia dell’incanto, fissato il 6 febbraio. Nelle ultime settimane in Municipio si sono presentati diversi operatori, "volevano informazioni sulle previsioni urbanistiche". Segno che qualcosa si muove. L’Amministrazione sogna la metamorfosi dell’area di 14mila metri a due passi dalla stazione. Una posizione invidiabile in piena Seggiano, fra via Santuario e via Brasile.