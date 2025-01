Panorama.it - Clamoroso Napoli, Kvaratskhelia verso il Psg

La bomba l'ha fatta scoppiare la stampa francese, ma questa volta non è seguito il tradizionale lavoro dei pompieri. Khvichapuò lasciare ilgià nel corso della sessione invernale del calciomercato. Non è detto finisca così, ma il solo fatto che una trattativa sia aperta rende uno scenario fin qui considerato impossibile qualcosa di potenzialmente. Sulle tracce di Kvara c'è sempre il Psg che già in estate aveva tentato l'accoppiata con Osimhen vedendosi respingere al mittente un'offerta irrinunciabile. Allora, però, Antonio Conte aveva posto il veto per la partenza di uno dei protagonisti dello scudetto del 2023 mentre è possibile che oggi le posizioni siano meno rigide.La ragione? Prima di tutto di carattere economico, visto checontinua ad essere in attesa dell'adeguamento con prolungamento di un contratto in essere fino al 2027: guadagna un milione e mezzo netto ed è uno degli stipendi più bassi della rosa partenopea, valore non adeguato al peso che ha avuto e che ha dentro le vicende calcistiche del