Lanazione.it - Caso salmonella a mensa, ira delle mamme: “Addebitati i pasti infetti, è follia”

Sesto (Firenze), 9 gennaio 2025 – Il capitolo, doloroso, della tossinfezione dache ha colpito centinaia di alunni di Comuni serviti per la refezione scolastica da Qualità&Servizi risale ormai a qualche mese fa ma è tutt’altro che concluso. Per il percorso giudiziario già avviato per appurare le responsabilità della vicenda ma anche per altri aspetti che stanno facendo arrabbiare non poco le famiglie degli alunni. Compreso il paradosso di vedersi addebitare il costo dei‘incriminati’ per l’avvio dell’infezione. “Mia figlia – racconta ad esempio una mamma, Nassim Haghighatjou – è una alunna di una scuola primaria di Sesto in cui si sono verificati casi di salmonellosi. Nel novembre scorso ho ricevuto l’avviso di pagamento dellascolastica relativo ai mesi di settembre ed ottobre.