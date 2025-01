Ilfattoquotidiano.it - Cadavere carbonizzato di una donna trovato nel Teramano: il corpo è senza abiti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È stato notato tra gli alberi, quando era quasi l’imbrunire, da due cacciatori. Il– con ogni probabilità una– è stato riin via Cavoni, a Giulianova, in una zona dove si scaricano abusivamente rifiuti.Al momento, a causa delle condizioni in cui versa il, non è stato possibile stabilire l’età dellama si ipotizza possa trattarsi di una 47enne giuliese scomparsa alcuni giorni fa. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Teramo e quelli della compagnia della città lungo la costa abruzzese.A loro stati affidati gli accertamenti per risalire all’identificazione delnella metà inferiore e in avanzato stato di decomposizione per il resto – e fare luce su quello che, si presume, possa essere un omicidio.