WWE | Raw supera Squid Game nella Top 10 di Netflix dopo il debutto storico

Il primo Raw suconquista il primo posto in classificaLoprimo episodio di Monday Night Raw suha conquistato la vetta della Top 10 della piattaforma streaming, superando persino la seconda stagione di Squid Game. La puntata, della durata di 183 minuti, ha beneficiato delle presenze speciali di superstar come The Rock, Undertaker e Hulk Hogan.Raw su: i dettagli dell’accordo da 5 miliardiIl passaggio di Monday Night Raw surappresenta un investimento colossale per la piattaforma streaming, con un accordo decennale del valore di oltre 5 miliardi di dollari. Lo show della WWE, che ha già superato i 1.650 episodi nella sua storia, manterrà il formato tradizionale comprensivo di pause pubblicitarie.Il futuro di Raw nella programmazioneMonday Night Raw andrà in onda settimanalmente sunegli Stati Uniti ed in molti paesi del mondo (ma non in Italia) per i prossimi dieci anni, inaugurando una nuova era di contenuti live per la piattaforma.