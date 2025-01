Ilfattoquotidiano.it - Vittorio Emanuele Parsi si sposa con Tiziana Panella: al matrimonio anche i medici che salvarono il professore dalla dissezione aortica

, all’anagrafe Emerenziana, si. La conduttrice di “Tagada” su La7 dirà sì ail prossimo 18 gennaio. La notizia era stata anticipata dal sito Dagospia e viene confermata oggi dal Corriere della Sera. Il politologo, docente ordinario di Relazioni internazionali alla Cattolica di Milano e volto televisivo, era stato ricoverato d’urgenza il 29 dicembre 2023 per un malore causato da unae, dopo diversi giorni di coma, aveva dichiarato di essere fuori pericolo.La giornalista aveva interrotto la sua presenza in video per assistere il compagno, ufficializzando così per la prima volta la loro relazione. “A chiederle dirlo è stato lui, appena riemerso dall’Ade. Aveva riaperto gli occhi dopo gli otto giorni di coma profondo nei quali era sprofondato, a seguito del malore accusato mentre si trovava a Cortina.